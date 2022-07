Suferință pentru noul căpitan de la FCSB în meciul nebun din Conference League. Ce a pățit Florinel Coman

Florinel Coman, unul din marcatorii echipei FCSB în meciul cu Saburtalo, e fericit pentru calificare şi speră ca FCSB să meargă mai departe, în grupele Conference League

”Am avut multe ocazii, per total suntem mulţumiţi că ne-am calificat. Am pierdut puţin controlul, dar noi am intrat ca să câştigăm. Sunt fericit că am marcat şi că ne-am calificat, dovedind că suntem un grup puternic.

Banderola a fost o motivare în plus şi sper să trag echipa după mine, să ajungem la un alt nivel. Suporterii ne-au ajutat mult, sunt cei mai frumoşi din România!” a declarat Florinel Coman la Pro Arena.

Coman a vorbit şi despre momentele mai puţin plăcute ale meciului: ”Am avut crampe, pentru că nu am jucat foarte mult până acum. Sunt mulţumit că am evouat azi multe minute pentru că trebuie să revin la normal şi să mă pun la punct cu pregătirea fizică”.

FCSB a învins cu 4-2 pe Saburtalo, din Georgia, şi s-a calificat în turul al treilea preliminar al Conference League.

