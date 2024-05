Gest bădărănesc al lui Florinel Coman după ce a fost scos de pe teren. Cum se justifică fotbalistul

Echipa CFR Cluj a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia bucureşteană FCSB, în etapa a noua din play-off-ul Superligii.

Florinel Coman a fost scos de pe teren în minutul 75, iar la puțin timp după aceea CFR Cluj a dat golul victoriei prin Otele.

În momentul în care a se îndrepta spre banca de rezerve, Florinel Coman a fost abordat de un copil de mingi, însă fotbalistul a reacționat cu un gest nervos, împingându-l pe acesta.

Coman s-a justificat mai târziu pe rețelele sociale: "Este fiul lui Elias. Nu fiți nesimțiți, pentru că eu îmi permit glume cu el".

La declarațiile de după meci, Florinel Coman s-a referit la meciul cu CFR Cluj și la festivitatea de premiere.

„A fost superb! Astăzi a fost o zi mai încărcată, am cântat pe drum, până la stadion, ne-am simţit bine, am coborât din autocar în ploaia de oameni care ne-a aşteptat cântând. Ce pot să spun? E ceva de vis! Pe teren e clar, ne-am bucurat, a fost ok. După, am intrat în vestiar şi ne-am spus că punem stop aici, ne concentrăm pentru că am venit să jucăm de plăcere, cu 54.000 de oameni în tribună. Eu sunt în urmă cu petrecerea, am făcut un mini-cantonament, mai vedeam ce puneau băieţii pe grup. A fost un meci in care prioritar a fost să nu ne accidentăm. [Te mai văd suporterii pe aici?] Nu ştiu, m-au văzut, sper să mă mai vadă suporterii. [Eşti dezamăgit că nu pleci în străinătate?] De ce să fiu dezamăgit? Eu sunt campionul României, nu văd dezamăgirea! Acum am o pauză de câteva zile şi pe urmă reiau antrenamentele şi aştept convocarea, normal!”, a spus Florinel Coman după meciul cu CFR Cluj, pierdut pe teren propriu, scor 0-1.

