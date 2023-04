Florinel Coman a marcat un gol superb din lovitură liberă, dar a răbufnit la final: "Am jucat foarte, foarte prost" VIDEO

Florinel Coman, atacantul echipei FCSB, nu a fost deloc mulţumit de evoluţia formaţiei sale în partida încheiată la egalitate duminică, la Cluj, cu CFR.

„Am făcut un meci foarte prost, în prima repriză mai ales. Dar pe un teren greu, jucând prost, am câştigat un punct. Nimic nu a mers. Dar nu am pierdut nimic, merge înainte, urmează meciul cu Farul. Mergem acolo să luptăm. Ne pare rău că nu am putut să câştigăm, dar am prestat un joc foarte prost”, a declarat Florinel Coman.

Echipa CFR Cluj a încheiat la egalitate duminică, pe teren propriu, scor 1-1, meciul disputat în compania echipei FCSB, în etapa a treia din play-off-ul Superligii.