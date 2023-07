Florinel Coman, declarații de mare încredere după victoria FCSB-ului: "Nu le-am dat nicio şansă, ne-am simţit puternici"

Florinel Coman, atacantul echipei FCSB, crede că formaţia sa mai are lucruri de îmbunătăţit în joc şi speră să joace derby-ul cu Dinamo în Ghencea.

„Le-am făcut pe toate, am şi ratat o ocazie imensă, dar per total a fost un joc bun, pe o căldură infernală. Chiar am simţit-o. Important este că am început bine, am marcat trei goluri, cred că trei ani nu am mai început cu o victorie.

Nu le-am dat nicio şansă, ne-am simţit puternici. Această victorie ne va da o încredere foarte mare, mai ales că jucăm un derby etapa viitoare.

Am ieşit pentru că la acel penalty am căzut prost şi am simţit o durere la spate, am vorbit cu Elias şi s-a decis că e mai bine să ies.

Băluţă e nou la noi, dar a prins cantonamentul şi este foarte important pentru un jucător nou. Trebuie să mai creştem în joc, este primul meci şi au fost greşeli, dar vrem să ne îmbunătăţim jocul. Nu ne afectează unde jucăm derby-ul, suntem cu gândul la acel meci, nu la locul unde jucăm. Dar da, visez să mă întorc în Ghencea şi sper să fie din următorul meci”, a declarat Florinel Coman după meciul câştigat duminică la Tg. Jiu, cu FCU Craiova, scor 3-1.

Ads