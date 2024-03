Florinel Coman, după FCSB - Petrolul: ”M-am montat când mi-a venit oferta de cinci milioane...”

Florinel Coman, atacantul echipei FCSB, crede că programarea meciului cu Rapid pe Arena Naţională poate fi un avantaj pentru el şi coechipierii săi.

„Încă trei puncte. Ni le doream. Ştiam că vor veni mulţi oameni să ne susţină, mulţi suporteri, pentru că am făcut multe lucruri bune în acest sezon. Un portar bun Zima, a scos acea minge, trebuia să bat puţin mai tare. S-a simţit o oarecare oboseală, dar sunt fericit pentru că echipa a arătat caracter, determinare. Iată că din nou ne montăm foarte bine la pauză şi imediat, la primul atac, marcăm.

Nu vedem cu adevărat unde suntem, cu Rapid. Se vor înjumătăţi punctele... noi suntem... bine, se fac calcule, dar nu ne arătăm valoarea cu Rapid. Nu este un meci de aşa manieră. Este un meci pe care trebuie să îl câştigăm. E un derby pe care îl aşteptă toată lumea pentru că sunt suporterii foarte mulţi la fiecare, mai mulţi la noi, dar e normal să fie un derby frumos şi aşteptat de fiecare spectator.

[E un meci revanşă pentru ultima etapă din sezonul trecut?] Nu e. Vai de capul nostru cum am venit de la Ovidiu. Nu mai conta meciul acela. Acum chiar contează meciul acesta şi trebuie să câştigăm pentru a ne atinge obiectivul aşteptat de toată lumea.

[E un avantaj că meciul cu Rapid se joacă pe Arena Naţională?] Se poate spune că este un avantaj, pentru că am jucat toate meciurile de acasă aici, dar sincer, un derby, cum am jucat şi cu Dinamo, derby-urile se joacă pe stadioane mari, nu unde am jucat cu zece mii în tribună. Nu vreau să discut despre oferte. M-am montat când mi-a venit oferta de cinci milioane, atât”, a declarat Florinel Coman.

Echipa FCSB a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea Petrolul Ploieşti, într-un meci din etapa a 29-a a Superligii.