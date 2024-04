Florinel Coman și-a anunțat plecarea de la FCSB: "Trebuie să schimb!" În ce campionat puternic ar putea ajunge

Eroul lui FCSB din partida cu Universitatea Craiova, Florinel Coman, a declarat că acesta va fi ultimul lui sezon la echipa roș-albastră.

Florinel Coman vrea să plece într-un campionat mai puternic, după ce ia titlul cu FCSB. Autor al unui gol și coautor la autogolul oltenilor, Coman a fost omul meciului cu Universitatea Craiova.

Fotbalistul de 25 de ani, care are o clauză de reziliere a contractului de 5 milioane de euro, vrea să joace în străinătate.

„Am avut o repriză foarte slabă, dar m-au ajutat colegii mei. Am verticalizat, a fost un meci bun. Am făcut o fandare spre titlu, e clar că suntem favoriţi. Am văzut ce vorbesc contracandidatele. Le-am transmis şi la pauză că trebuie să jucăm foarte bine colegilor, să nu credem că avem sacii în căruţă.

Trebuie să schimb campionatul, este normal, dar momentan sunt angrenat aici, sunt cu echipa, îmi dau viaţa pentru echipă. Obiectivul este câştigarea campionatului şi apoi e normal să mă gândesc să plec. Este visul meu să iau campionatul cu această echipă”, a declarat Florinel Coman după meci.

Adrian Ilie a declarat că Florinel Coman ar putea ajunge în Bundesliga. “Îl ducem în Germania și pe el. Sunt mai multe echipe interesate. Stuttgart, Gladbach… E foarte simplu, că are clauză de 5 milioane. Se plătește și gata.

Dar pentru el sper să plece înainte de Campionatul European. Eu zic că e mai bine să plece înainte, pentru că am senzația că nu va juca la Euro”, a spus Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA, la Prima Sport 1.

Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia Universitatea Craiova, în etapa a treia din play-off-ul Superligii.