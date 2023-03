Florinel Coman a găsit explicația eșecului usturător de la Arad: ”Puteam să spunem, dar așa...”

Florinel Coman, jucătorul echipei FCSB, este convins că dacă meciul de duminică de la Arad s-ar fi jucat pe un teren mai bun, rezultatul era altul.

„Am avut un meci foarte greu, pe un teren la fel de greu, cu o echipă în foame de rezultate şi care a câştigat duelurile aeriene. Noi nu am putut să ne facem jocul pe care îl cunoaşte toată lumea, nu am avut posesie, am pierdut duelurile unu la unu, din cauza terenului.

Ei au obţinut o victorie meritată astăzi! Noi am avut şi ocazii, puteam intra cu 2-1 la pauză, dar asta este. Ne pare rău, ce pot să mai spun. Ne pare rău mai ales pentru suporterii care au venit în număr foarte mare să se susţină, care ne-au aşteptat şi după meci.

Dacă jucam pe o suprafaţă bună şi jucam în halul pe care am jucat în această seară, puteam să spunem, dar aşa… De mâine, o luăm de la capăt!”, a declarat Florinel Coman.

