Florinel Coman explică pasul greșit cu Universitatea Cluj: ”Am fost egoiști”

Florinel Coman, atacantul echipei FCSB, îşi reproşează atât lui cât şi coechipierilor că nu sunt lucizi în faţa porţii, după egalul de luni, scor 2-2, cu Universitatea Cluj.

„Am întâlnit o echipă cu experienţă, cu jucători care ştiu joaca. Am început bine, am marcat repede. Am crezut că ne vom face un meci uşor, dar nu a fost aşa. Am fost egoişti la ultima pasă, dar fără să vrem. Nu ne-au surprins, ştiam că vom întâlni o echipă căreia îi place să paseze, fără presiune. Rămânem cu un punct. Ne pare foarte rău, că ne-am propus să nu ne încurcăm acasă. Jocul a fost bun, am avut ocazii, dar nu am fost lucizi în faţa porţii.

Dacă făceam un meci foarte bun, câştigam cu siguranţă. Atitudine, cum să n-ai atitudine? Am avut ocazii, dar n-am reuşit să marcăm. Ei au luptat până în ultimul minut. Trebuie să fim mai atenţi la fazele fixe.

Este prea devreme să vorbim despre lupta la titlu. Este prea devreme. Bătălia se va da în play-off. Important este play-off-ul”, a declarat Florinel Coman.

Echipa bucureşteană FCSB a încheiat la egalitate luni seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu formaţia U Cluj, în ultimul meci al etapei a 11-a din Superligă.