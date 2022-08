Florinel Coman s-a plâns de ghinion la meciul cu Craiova: ”Am dominat, dar degeaba!”

Căpitanul FCSB, Florinel Coman, a declarat, după meciul cu U Craiova 1948, scor 1-1, că speră că lucrurile se vor îndrepta la FCSB începând chiar de la partida următoare.

”Suntem dezamăgiţi. Am dominat, dar degeaba! Am fost ghinionist, nu am avut noroc în această seară! Mereu începem slab, dar terminăm foarte bine. Sperăm să avem o victorie în Europa, miercuri, pentru că e important să ne calificăm.

În campionat trebuie să o luăm de la zero, să câştigăm meciuri şi să o ţinem tot aşa. Ne pare rău pentru suporteri, care au venit în număr foarte mare şi nu am reuşit să le oferim o victorie. Trebuie să dăm de gustul victoriei, din nou”, a declarat Coman la posturile care transmit Superliga.

Echipele FCSB şi FC U Craiova 1948 au încheiat la egalitate, scor 1-1 (0-0), meciul disputat duminică seara, pe Arena Naţională, în cadrul etapei a treia din Superligă