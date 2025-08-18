Gigi Becali, după ce-a auzit ce vrea să facă Florinel Coman cu banii: ”Să-și vadă de treaba lui”

Autor: Teodor Serban
Luni, 18 August 2025, ora 10:16
848 citiri
Florinel Coman. Foto: X / @Crisslikesfball

FC Rapid București și FCSB au încheiat la egalitate, 2-2 (0-1), duminică seara, pe Arena Națională, în etapa a șasea a Superligii de fotbal.

FCSB a marcat prin Mihai Lixandru (7), Daniel Bîrligea (61), dar Rapid a revenit pe final și a smuls egalul, grație dublei lui Elvir Koljic (83, 90+2).

După meci, patronul FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre posibilitatea ca Florinel Coman să se întoarcă la FCSB din Qatar, unde a fost transferat anul trecut.

„Coman a venit la mine acasă. Are nişte bani, câteva milioane, şi vrea să-i investească. I-am zis să-şi vadă de treaba lui, să ia banii de acolo şi să lase investiţiile. I-am zis să joace fotbal cât mai poate.

D-aia Tănase nu mai joacă...pentru că s-a făcut antreprenor de blocuri. I-am zis lui Coman să tragă tare şi să stea acolo, să le ia toţi banii. ”Ia toate cele 4 milioane de acolo şi eşti om făcut pe viaţă”. Are încă 3 milioane, mai ia 4 şi face 7. El nu e d-ăla cu maşini, fiţe şi figuri.

Când a plecat, l-am întrebat dacă a înţeles. A zis că va trage din dinţi. Bine, tată! Eu te iau, îţi dau 600-700 de mii. Îţi dau ei 1,3-1,4 milioane. Dar eu nu dau! Şi atunci să-şi vadă de treaba lui, să mai stea acolo doi ani şi după să vină la mine încă doi ani”, a declarat Gigi Becali pentru Prima Sport.

