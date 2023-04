Ironiile lui Florinel Coman la adresa arbitrajului din meciul cu Rapid: ”Ați văzut cum am sărit trei metri, nu?”

Lui Florinel Coman, jucătorul echipei FCSB, îi pare rău că formaţia sa nu a reuşit să marcheze în meciul de duminică, 0-1 cu Rapid Bucureşti. Coman crede că FCSB încă trage la titlu.

„Am făcut un fotbal bun, mai ales în repriza a doua. Am avut ocazii mari, dar nu am reuşit să marcăm. Am început foarte prost meciul. Cred că un egal era echitabil. Din păcate nu am reuşit să luăm cele trei puncte, aşa cum ne-am propus. Important este că am avut ocazii, şi eu am avut o ocazie mare. Acum trebuie să mergem la Craiova şi să câştigăm pentru că avem nevoie de trei puncte. Puteam face pasul din seara asta, ne pare rău. Dacă am fi egalat 1-1 în minutul 60, cred că puteam să şi câştigăm.

Din minutul cinci nu am mai putut să mai sprintez, am făcut injecţii la pauză. Dar a fost un fault mai dur. Arbitrajul a fost super. Chiar i-am spus asta la final. Ați văzut cum am sărit trei metri, nu?

Încă putem câştiga titlul! Şi la începutul sezonului se spunea că nu avem nici o şansă şi iată că suntem aici. E un play-off care se joacă, un egal era echitabil. La Craiova nu va conta jocul pe care îl facem, mergem doar pentru cele trei puncte”, a declarat Florinel Coman.