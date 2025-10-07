Dependența de care a scăpat Florinel Coman: ”Era terminat, îi plăcea prea mult apa, bea suc de struguri la nenorocire”

Marti, 07 Octombrie 2025
Dependența de care a scăpat Florinel Coman: ”Era terminat, îi plăcea prea mult apa, bea suc de struguri la nenorocire”
Florinel Coman. Foto: X / @mondosportivo_

Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a făcut dezvăluiri despre internaționalul Florinel Coman (27 de ani), în perioada în care acesta evolua la campioana României.

Astfel, cu un limbaj mai colorat, Gigi Becali a afirmat că Florinel Coman era dependent de alcool, mai exact de consumul de vin, apelând la un preot pentru a se spovedi și pentru a scăpa de acest viciu.

„Coman era terminat, distrus. Eu când vorbeam cu el îi spuneam: ”Bă, vezi că ai băut 5 pahare de apă”. El zicea: ”Nu, nea Gigi, n-am băut, am băut doar jumătate de pahar”. Zic: ”Bă, ai băut 7 pahare de apă”.

El nu prea știa săracul, am luat un preot, l-am dus la el. I-am zis: ”Spovedește-te, spune toate păcatele tale de la 7 ani”. După, purta ceva la gât și îl întreb: ”Ce e asta?”, el zice: ”Mi-a dat-o cadou duhovnicul”.

L-a spovedit, l-a curățat. Nu se putea lecui de la apă, îi plăcea prea mult apa. Nu e în regulă. Îi plăcea sucul de struguri, bea suc de struguri la nenorocire și de atunci a terminat.

După, și-a refăcut viața. L-a curățat cu feștanie. Îl chema Florinel (n.r. pe preot) la câte 3-4 luni, de la Sibiu îl chema expres, îi dădea câte 1000 de euro. Și a rămas alături de el, încă vorbește cu el de acolo (n.r. din Qatar)”, a spus Gigi Becali, la fanatik.ro.

