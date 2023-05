Secretul revenirii lui Florinel Coman. Cum a ajuns să fie cel mai bun jucător de la FCSB

FCSB are în Florinel Coman cel mai bun om în acest final de campionat, iar forma atacantului l-a entuziasmat atât de tare pe patronul Gigi Becali încât l-a dat de gol pe fotbalistul său

Acesta a dezvăluit că principalul motiv pentru care fotbalistul a arătat o altă "față" în această primăvară este reprezentat de apropierea acestuia de Dumnezeu

”Pe Florinel l-a ajutat Dumnezeu. Noaptea, la 03:00, s-a trezit, s-a împărtăşit, s-a rugat. Vezi cum face Dumnezeu? Şi el a zis că a fost ajutat de credinţă”, a spus Gigi Becali, în cadrul unei conferințe de presă susținută luni.

După meciul cu CFR Cluj, Coman a afirmat că speră ca echipa sa să câștige la Constanța.„Am avut un meci decisiv, o primă finală pe care am tratat-o foarte bine A fost un joc reuşit, un joc bărbătesc, pe care l-am câştigat. Nu a fost un joc slab în prima repriză, am avut două ocazii. Am dorit să demonstrăm că ne dorim să fim campioni şi nu ne e frică de lucrul ăsta. Cred că s-a văzut şi la TV, ei au venit aici mai mult pentru egal, dar noi am câştigat.

La gol a fost o pasă extraordinară a lui Darius, am scăpat singur, am avut timp să-l văd pe portar, am avut timp să mă duc în lateral şi să dau la poartă. M-am pregătit în aşa fel încât să demonstrez pe teren, sunt într-o formă bună dar nu contează individualizările, trebuie să câştigăm.

Sper să câştigăm la Constanţa, pentru că este o echipă foarte dificilă. 42.000 de mii de oameni în tribună au venit să vadă FCSB, să vadă o victorie şi să ne vadă campioni”, a declarat Florinel Coman la finalul meciului câştigat de FCSB duminică seara, scor 1-0, împotriva echipei CFR Cluj.