Coincidență fericită în viața noului antrenor de la Petrolul

Fostul fotbalist Florin Pârvu a fost numit, miercuri, în funcţia de antrenor principal al echipei Petrolul Ploieşti.

“I-am simţit puţin căzuţi pe băieţi, în vestiar, dar am îinut să îi încurajez. Cred foarte mult în ei. Tot ce s-a întâmplat, mai ales la ultimul meci, a fost un duş rece, cu gheaţă. Sunt bucuros că sunt aici. Mă consider acasă. Mi-am dorit mult să revin. Am venit cu inima deschisă. Sunt sigur că vom reuşi să facem o treabă bună aici”, a declarat Pârvu, fost căpitan al Petrolului.

Florin Pârvu îi succede la Petrolul lui Nicolae Constantin, care a demisionat. El a debutat ca fotbalist la Petrolul în 1995, contra lui Inter Sibiu, și va debuta ca antrenor, în 2023, împotriva lui Hermannstadt.

În vârstă de 47 ani, Pârvu s-a născut la Ploieşti şi a debutat, cu Petrolul, pe prima scenă a fotbalului românesc, în sezonul 1995-1996. A avut, apoi, o experienţă de doi ani în China, la Henan, revenind la Petrolul, unde a continuat până în 2001, când s-a transferat la Dinamo Bucureşti.

A mai jucat pentru FC Braşov, Universitatea Craiova, Stal Alchevsk (Ucraina), AEL Limassol (Cipru), din nou Petrolul, CS Otopeni, Chimia Brazi şi CS Turnu Severin, echipă la care şi-a încheiat cariera de jucător şi început-o pe cea de antrenor, ca asistent al lui Marian Bondrea.

Ca tehnician le-a condus, din postura de „principal”, pe Chimia Brazi şi Conpet Ploieşti, fiind şi antrenor secund la Petrolul, în mandatul din 2014 al lui Răzvan Lucescu, iar mai apoi la Rapid Bucureşti. Din 2016 a activat în China, la Henan, acolo unde a fost, pe rând, tehnicianul formaţiilor U19, U21 şi, ultima dată, al echipei a doua a clubului.

