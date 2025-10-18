Manevra secretă a lui Putin intră pe radarul lui Trump: SUA vor lovi necruțător interesele Rusiei

”Jocul de șah” dintre președintele american și omologul său rus a început în privința încheierii războiului din Ucraina, iar mutările se succed cu repeziciune de ambele părți. Acum o manevră secretă a lui Vladimir Putin, care folosește o flotă de ”nave fantomă” pentru transportul petrolului, în special spre China și India, ar intra în curând pe radarul lui Donald Trump. Iar Statele Unite vor lovi necruțător interesele Rusiei, pentru a o aduce la masa negocierilor.

Adesea nemarcată și ascunsă de sistemele comerciale de urmărire, o flotă tot mai mare de „nave fantomă” livrează discret petrol rusesc sancționat către porturi din China și India - intensificând tensiunile cu Washingtonul, pe măsură ce se desfășoară negocieri comerciale cu miză mare cu ambele țări, potrivit Fox News.

Președintele Donald Trump a declarat miercuri că India a fost de acord să oprească practica de achiziționare a țițeiului rusesc la preț redus și de reexportare a produselor petroliere rafinate pe piața globală, o tactică care susține economia Moscovei din timpul războiului.

Trump a folosit anterior tarifele vamale la importurile indiene ca pârghie economică, încadrând această mișcare ca parte a unei strategii mai ample de a trage la răspundere națiunile pentru practicile comerciale neloiale și pentru subminarea sancțiunilor occidentale.

Ads

Trump a declarat că India nu poate opri „imediat” transporturile de petrol, adăugând că va fi „un proces oarecum complex, dar procesul se va încheia în curând”. Elementul central al argumentului lui Trump este o rețea secretă de petroliere anonime - adesea denumite „nave fantomă” - care transportă discret țiței rusesc, sfidând plafoanele de preț ale G7 și sancțiunile Uniunii Europene impuse în urma invaziei neprovocate a Kremlinului în Ucraina.

„Rusia este capabilă să evite unele dintre cele mai grave părți ale sancțiunilor împotriva exporturilor sale de energie cu flota sa din umbră”, a declarat Benjamin Jensen, directorul Futures Lab de la think tank-ul Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), cu sediul la Washington, pentru Fox News.

„Energia este forța vitală a economiei Kremlinului”, a spus Jensen. „Banii pe care îi câștigă din exporturi le permit să plătească rapid noii soldați contractuali și să producă mai multe arme.” El a adăugat că țările care achiziționează continuu petrol sancționat „susțin activ Rusia în războiul său”. În ciuda sancțiunilor SUA, China este principalul importator de petrol iranian și al doilea cel mai mare cumpărător de țiței rusesc, o mare parte din acesta fiind canalizat prin flota tot mai mare de „nave fantomă” nemonitorizate.

Ads

Trump a pus ochii pe contrabanda cu petrol a Rusiei

Rețeaua maritimă discretă de „nave fantomă” atrage din nou atenția, pe măsură ce administrația Trump intensifică presiunea economică pentru a pune capăt războiului Kremlinului în Ucraina. Jensen, care este și expert la CSIS, a declarat că „flota fantomă” a Rusiei folosește mai multe tactici de evitare a sancțiunilor americane.

Aceste nave operează adesea sub pavilioane străine pentru a-și ascunde originile, își schimbă frecvent numele, transferă proprietatea prin intermediul unor companii-fantomă, dezactivează transponderele pentru a evita urmărirea și efectuează transferuri pe mare pentru a-și ascunde încărcătura.

„Imaginați-vă o navă care părăsește portul, întâlnește o alta în apele internaționale, își transferă mărfurile, iar apoi a doua navă continuă călătoria”, a declarat Jensen despre transferurile de la o navă la alta. „În unele cazuri, echipajele s-ar putea să nu înțeleagă întotdeauna pe deplin că transportă petrol rusesc ilegal”, a adăugat Jensen.

Ads

La începutul acestui an, petrolierul petrolier de 19 ani, numit „Eventin”, a fost confiscat de autoritățile germane după ce nava a suferit o defecțiune a motorului în Marea Baltică. Nava fusese identificată anterior ca o navă care exportă țiței rusesc și alte produse petroliere.

Autoritățile germane au descoperit că nava sub pavilion panamez, care anterior se numea „Charvi” și „Storviken”, transporta petrol rusesc în valoare de 99.000 de tone sau aproximativ 45 de milioane de dolari.

Jensen a declarat că, deși unele nave din ”flota din umbră” au fost interceptate, este necesară o abordare cuprinzătoare, la nivelul întregului guvern. El a descris una care reunește comunitatea de informații, forțele de ordine și agenții precum departamentele Comerțului și Trezoreriei pentru a se coordona cu partenerii internaționali, a confisca nave și a face din ce în ce mai dificilă ocolirea sancțiunilor de către Rusia.

„Nu veți putea niciodată opri complet contrabanda cu petrol, dar o puteți reduce și o puteți îngreuna din ce în ce mai mult”, a spus Jensen. „Dar nu credeți că aceasta este doar o problemă a Chinei, Iranului sau Coreei de Nord. Există o mulțime de țări în care actorii comerciali văd oportunitatea de a-și crește marjele de profit, iar acest lucru face ca petrolul provenit din navele fantomă să fie mai atractiv”.

Ads