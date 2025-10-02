Putin acuză Franța de piraterie după ce a reținut un petrolier din "flota fantomă" a Rusiei. "A fost confiscat în ape neutre, fără nicio bază"

Petrolier din "flota fantomă" a Rusiei, reținut în largul coastelor Franței FOTO X/@IntelThread

Președintele rus Vladimir Putin a calificat joi, 2 octombrie, drept 'piraterie' interceptarea în largul coastelor franceze a unui petrolier suspectat că face parte din flota-fantomă a Moscovei, afirmând că 'nu știe' dacă nava avea legături cu Rusia, relatează AFP.

'Este piraterie. Pentru că (...) petrolierul a fost confiscat în ape neutre, fără nicio bază. Evident, căutau ceva, marfă militară, drone sau lucruri de genul acesta. Dar nu există nimic din toate acestea acolo', a spus el în timpul unui forum de discuții la Soci, în sud-vestul Rusiei.

'Petrolierul era sub pavilionul unei terțe țări, într-adevăr, cu un echipaj internațional. Sincer, nu știu în ce măsură este legat de Rusia', a adăugat el.

Liderul rus a apreciat, de asemenea, că interceptarea acestei nave este o încercare a autorităților franceze de a 'deturna atenția' populației în timp ce țara se află 'într-o situație politică internă dificilă'.

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat joi că șefi de stat-major europeni se vor reuni 'în următoarele zile' pentru a acționa împotriva flotei-fantomă a Rusiei - navele care transportă petrol rusesc ocolind sancțiunile occidentale, notează AFP.

Macron a cerut să se facă un 'pas' în 'politica de obstrucționare' a vaselor respective. 'În mod foarte concret, în următoarele zile, șefii noștri de stat-major, în coordonare cu NATO, în cadrul Coaliței de Voință, se vor întruni pentru a construi acțiuni comune', a declarat el la Copenhaga, după un summit al șefilor de stat și de guvern.

'Este extrem de important să creștem presiunea asupra flotei-fantomă, fiindcă asta reduce clar capacitatea Rusiei de a-și finanța efortul de război în Ucraina', a evidențiat președintele în deschiderea reuniunii la vârf a Comunității Politice Europene (CPE).

