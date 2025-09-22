Flota "fantomă" a Rusiei, care livrează petrol în ciuda sancțiunilor internaționale, ar fi operat chiar în preajma litoralului românesc

Autor: Mihai Diac
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 17:17
Petrolier rusesc FOTO Hepta

Sancțiunile decise împotriva Rusiei de statele occidentale, după ce Rusia a declanșat, în februarie 2022, războiul din Ucraina, au și o importantă componentă care se referă la renunțarea la petrolul importat din Rusia.

Cu toate acestea, Rusia a reușit să evite acest embargou petrolier, folosind așa-numita flotă fantomă (Shadow), compusă din petroliere care, aparent, nu au legătură cu Rusia. O investigație realizată de ProTv arată că nave din această flotă fantomă au activat chiar în preajma litoralului României.

În largul coastei României, activitatea maritimă este intensă, în ciuda războiului din Ucraina, iar printre navele care activează legal se strecoară și navele-fantomă.

Institutul Regal pentru Servicii Unite (RUSI) este cel mai vechi și cel mai important think tank din Marea Britanie în domeniul apărării și securității.

Tom Keatinge, directorul pentru Finanțe și Securitate la Institutul Regal pentru Servicii Unite din Marea Britanie, a explicat că "atunci când am început să punem sancțiuni asupra petrolului în 2022, rușii au spus OK, ei bine, nu vom folosi asigurări occidentale, nu vom folosi nave înmatriculate în Occident. Vom crea o flotă cu totul nouă, așa-numita flotă Shadow, care este alcătuită din petroliere vechi fără controale adecvate și care prezintă daune uriașe mediului. Știți, dacă una dintre acele nave vechi s-a spart și s-a scufundat în largul coastei României, acesta este sfârșitul industriei voastre turistice”.

„Shadow fleet, Flota din umbră, este probabil cea mai importantă componentă a Rusiei, cel mai important vector de a acumula bani în visteria statului pentru a susține efortul de război. Răspunsul la întrebarea dacă portul Constanța a primit nave care să facă parte din flota din umbră a Rusiei este da, și primul caz este cel al navei FIR care a avut o escală în portul Constanța de 7 zile din data de 29 mai 2022. Deci, după începutul invaziei Ucrainei de către Rusia”, a explicat Dragoș Tîrnoveanu, fondator 45north (un proiect care analizează criza din Ucraina).

La începutul anului s-a remarcat o tranzacție între o navă turcească, HavvAna, care venea în portul Midia, și nava rusească Akar West, aflată astăzi pe lista internațională de sancțiuni.

Dar nu a fost singura întâlnire suspectă din apele românești. Aceeași navă Akar West, rezidentă în portul rusesc Novorossysk, a avut o operațiune de transbordare în proximitatea țărmului românesc cu un alt tanc petrolier, Zambra.

"Zambra este astăzi sub pavilion Panama și se află și ea pe lista de sancțiuni internaționale. Asta se întâmplă în decembrie. În decembrie 2024 apare Zambra. Apare Akar West. Se pare că aici e un Triunghi al Bermudelor de România. Nimeni din Bulgaria sau România nu vede aceste nave?”, se întreabă analistul de informații Adrian Dorogan.

Reprezentanții Gărzii de Coastă a României au spus că nu au remarcat incidente care să implice nava Akar West și nu au "simțit nevoia să intervină", conform jurisdicției europene.

