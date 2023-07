Serviciul de Informații din ministerul britanic al Apărării a emis miercuri, 26 iulie, o notă publică referitoare la cele mai recente mișcări ale flotei ruse la Marea Neagră.

Potrivit sintezei, "flota Rusiei de la Marea Neagră și-a schimbat poziționarea de când Rusia s-a retras din Inițiativa pentru cereale la Marea Neagră (BSGI), pregătindu-se să impună o blocada asupra Ucrainei.

Corveta modernă Serghei Kotov este desfășurată acum în sudul Mării Negre, patrulând pe banda de navigație dintre Bosfor și Odesa.

Există o posibilitate realistă ca nava să facă parte dintr-un grup de lucru pentru a intercepta navele comerciale despre care Rusia crede că se îndreaptă spre Ucraina.

Inițiativa pentru cereale a transformat implicarea Mării Negre în război: există acum potențialul ca intensitatea și amploarea violenței în zonă să crească", scriu specialiștii britanici.

Pe de altă parte, Ministerul rus de război a raportat în cursul zilei de marți, 25 iulie, că „Serghei Kotov”, o navă de patrulare Proiect-22160 a flotei Mării Negre, care opera în sud-vestul Sevastopolului, a fost atacată de două bărci fără pilot pline cu explozivi. Ministerul rus susține că navele din formație au distrus cele 2 bărci cu mitralierele standard din dotare, de la o distanță de aproximativ 800-1000 de metri și că nu a fost atinsă corveta vedetă din formație.

The Russian Ministry of Defense is reporting that earlier this morning the “Sergey Kotov” a Project-22160 Patrol Ship of the Black Sea’s Fleet which was operating to the Southwest of Sevastopol was Attacked by 2 Unmanned-Speedboats filled with Explosives; the Ships is claimed to… pic.twitter.com/hJyQeuSJKf