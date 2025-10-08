Israelul a interceptat nouă vase care navigau spre Fâșia Gaza și a arestat 90 de persoane aflate la bord, inclusiv trei deputați turci. Cum reacționează guvernul de la Ankara

Navele unei noi flotile internaţionale către Fâşia Gaza au fost interceptate miercuri, 8 octombrie 2025, în largul Egiptului, de către armata israeliană, la câteva zile după ce militari israelieni au urcat la bordul altui convoi maritim care voia să străpungă blocada impusă de către Israel enclavei palestiniene, relatează AFP.

Turcia acuză Israelul de un ”act de piraterie” prin această nouă interceptare, în condițiile în care la bordul uneia dintre navele oprite din drum, "Conscience", se aflau și trei deputați turci, care au fost reținuți, informează agenția de presă Anadolu.

"Observând că trei dintre membrii săi sunt, de asemenea, deținuți pe nava Conscience, Parlamentul și-a exprimat sprijinul pentru toți cetățenii turci deținuți și pentru toți ceilalți eroi care au pornit să ofere ajutor umanitar locuitorilor din Gaza”, anunță agenția de presă turcă.

ONG-ul Global Sumud Flotilla, care coordonează această iniţiativă, a anunţat mai întăi pe X că ”trei vapoare - Gaza Sunbirds, Alaa Al-Najjar şi Anas Al-Sharif - au fost interceptate la 220 de kilometri în largul coastei Fâşiei Gaza” miercuri dimineaţa.

Ulterior a anunţat pe site că toate cele nouă nave au fost abordate. Între aceste nave se află Conscience, la bordul căreia, potrivit organizaţiei, se aflau 90 de persoane, inclusiv jurnalişti şi medici.

Ministerul israelian de Externe a condamnat pe X o ”tentativă futilă” de ”pătrundere într-o zonă de luptă” şi a precizat că ”navele şi pasagerii au fost transferaţi către un port israelian” şi ”urmează să fie expulzaţi rapid”.

Global Sumud Flotilla anunţă că navele transportau ”ajutoare în valoare de 110.000 de dolari constând în medicamente, echipamente respiratorii şi produse de nutriţie destinate spitalelor din Fâşia Gaza care nu mai au provizii”.

Turcia a acuzat Israelul de un ”act de piraterie” prin interceptarea vapoarelor flotilei.

”Intervenţia în apele internaţionale înpotriva Flotilei Libertăţii, care s-a angajat să spargă blocada ilegală şi inumană impusă Fâşiei Gaza, este un act de piraterie”, a denunţat Ministerul turc de Externe.

Mai mulţi deputaţi turci au fost arestaţi de către armata israeliană, denunţă Ankara.

De asemenea, avocaţii celor 27 de cetăţeni francezi prezenţi la bordul navelor noii flotile au cerut, într-un comunicat, eliberarea imediată a acestora.

”27 de civili francezi care se aflau la la bordul acestor convoaie umanitare au fost arestaţi arbitrar de forţele armate de ocupaţie israeliană şi sunt, în prezent, deţinuţi în mod ilegal de către Israel”, denunţă avocaţii Nino Arnaud, Elsa Marcel, Adrien Mawas şi Sarah Sameur.

Un rapper belgian, Youssef Swatt's, a fost arestat miercuri dimineaţa de către autorităţile israeliene în timp ce se afla într-un vapor al flotilei, au anunţat avocaţii săi.

Câteva sute de activişti care se aflau la bordul precedentei flotile către Fâşia Gaza - interceptată în perioada 1-3 octombrie -, inclusiv suedeza Greta Thunberg, au fost expulzate de către Israel, după ce au fost supuşi, acuză ei, unor rele tratamente în detenţie.

Aceste acuzaţii de rele tratamente au fost dezmințite de autorităţile israeliene.

