Celebrul Floyd Mayweather, atacat pe străzile din Londra: ”Eram în trecere pentru a face shopping...” VIDEO

Fostul mare pugilist american Floyd Mayweather (47 de ani) a fost victima unui atac rasist pe o stradă din centrul Londrei, mai multe persoane urmărindu-l până la urcarea în mașină

Conform presei britanice aproximativ 10 oameni l-au urmărit pe Mayweather la ieșirea dintr-un magazin de bijuterii de lux pentru a-i aduce reproșuri, în timp ce alți 20-25 priveau.

Motivul este legat de faptul că Mayweather și-a arătat susținerea pentru statul Israel în conflictul din Gaza.

„Lăsați-mă să vă spun direct...nu este niciun adevăr în zvonurile care circulă. Nu am încasat pumni și nici nu am fost atins. Ceea ce vedeți sunt doar gărzile mele de corp făcându-și treaba pentru a ține lucrurile sub control.

Eram în trecere în Marea Britanie, 48 de ore, pentru a face shopping și, din păcate, oamenii au lăsat gelozia și negativitatea să alimenteze povești false. Sunt foarte bine și nu mai este nimic de spus”, a subliniat Floyd Mayweather pe Instagram.

Floyd Mayweather got chased out of Hatton Gardens in London today.

This was because of his support for israel.

