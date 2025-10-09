Șefa FMI avertizează: „Incertitudinea este noua normalitate” în economia globală

Directoarea generală a Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, a lansat un avertisment ferm privind riscurile tot mai mari care planează asupra economiei globale, cu doar câteva zile înainte de reuniunile anuale ale instituției, programate să aibă loc la Washington, scrie The Guardian.

„Pregătiți-vă: incertitudinea este noua normalitate și este aici să rămână”, a declarat Georgieva într-un discurs susținut la Institutul Milken din Washington.

Într-un context economic marcat de tensiuni comerciale și instabilitate geopolitică, Georgieva a subliniat că, în ciuda rezistenței surprinzătoare a economiei globale – inclusiv a evitării recesiunii de către Statele Unite, în pofida tarifelor comerciale impuse sub administrația Trump – semnele de tensiune devin din ce în ce mai vizibile.

Semnale de alarmă pe piețele financiare

Printre indicatorii care reflectă incertitudinea crescândă, șefa FMI a menționat prețul record al aurului, care a depășit miercuri pragul de 4.000 de dolari pe uncie, și evaluările excepțional de ridicate ale acțiunilor americane.

„Înainte ca cineva să răsufle ușurat, permiteți-mi să spun clar: reziliența globală nu a fost încă pe deplin testată. Iar semnele îngrijorătoare arată că acest test ar putea veni curând”, a spus Georgieva.

De asemenea, ea a avertizat că efectele complete ale tarifelor comerciale americane ar putea fi resimțite abia în lunile următoare, deoarece multe companii și-au accelerat exporturile la începutul anului pentru a evita taxele vamale.

Perspective economice și riscuri ascunse

Conform celei mai recente prognoze publicate în iulie, FMI estimează o creștere globală a PIB-ului de 3% în 2025 – o încetinire ușoară față de 3,3% în 2024. Noile previziuni vor fi anunțate săptămâna viitoare, în cadrul reuniunilor anuale ale Fondului.

Deși piețele financiare au rămas relativ stabile în fața incertitudinilor politice și economice, Georgieva a atras atenția că acest calm aparent „maschează, dar nu oprește” tendințele de slăbire a creșterii economice.

„Istoria ne arată că sentimentul de încredere pe piețe se poate schimba brusc”, a avertizat ea.

Creșterea spectaculoasă a acțiunilor americane a fost alimentată în principal de performanțele impresionante ale marilor companii de tehnologie, precum Nvidia și Tesla – denumite adesea „cei șapte magnifici”. Investitorii mizează pe câștiguri de productivitate generate de inteligența artificială generativă, în ciuda semnalelor de încetinire, inclusiv pe piața muncii din SUA.

Georgieva a comparat evaluările actuale cu cele din perioada „bulei dot-com” de la începutul anilor 2000. „Dacă va avea loc o corecție bruscă, condițiile financiare s-ar putea înăspri, ceea ce ar afecta creșterea globală, ar scoate la iveală vulnerabilități și ar îngreuna considerabil situația țărilor în curs de dezvoltare”, a avertizat ea.

Apel la reforme pentru marile economii

FMI îndeamnă marile economii ale lumii să ia măsuri pentru reducerea dezechilibrelor globale și prevenirea instabilității. Printre recomandări se numără și o solicitare adresată Statelor Unite de a-și aborda deficitul bugetar în creștere.

Reducerile de taxe introduse de administrația Trump – în special pentru cei cu venituri ridicate – sunt estimate să adauge peste 3.000 de miliarde de dolari la datoria publică a SUA în următorul deceniu. Președintele american a lăudat însă veniturile generate din tarifele comerciale drept o modalitate de echilibrare a finanțelor publice.

În ceea ce privește China, Georgieva a cerut reforme care să stimuleze consumul intern și să revigoreze creșterea economică, observând că „economiile private sunt cronic ridicate” în rândul gospodăriilor chineze.

„Este timpul pentru acțiune” în Europa

Georgieva a avut un mesaj ferm și pentru Uniunea Europeană, pe care a îndemnat-o să accelereze integrarea piețelor și să numească un „țar al pieței unice” care să conducă eforturile.

„Destul cu discursurile mărețe despre cum să stimulăm competitivitatea – știți ce trebuie făcut. Este timpul să acționați”, a declarat ea. Printre priorități: eliminarea barierelor în circulația forței de muncă, comerțul cu bunuri și servicii, energie și sectorul financiar, precum și finalizarea uniunii energetice și a unei piețe financiare comune.

Frustrarea socială în creștere

În încheiere, șefa FMI a atras atenția asupra nemulțumirii crescânde față de status quo-ul economic în multe părți ale lumii, în special în rândul tinerilor.

„Tot mai mulți oameni, în tot mai multe locuri – de la Lima la Rabat, de la Paris la Nairobi, de la Kathmandu la Jakarta – își exprimă dezamăgirea în stradă. Toți cer același lucru: oportunități mai bune”.

