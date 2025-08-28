O delegație FMI vine din nou în România. "Va analiza recentele evoluții și politici economice"

O misiune a Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Joong Shik Kang, va efectua o vizită la București, în perioada 3-12 septembrie 2025, pentru a analiza recentele evoluții ale economiei românești.

”Echipa Fondului va analiza recentele evoluții și politici economice.

Va avea întâlniri cu oficiali din cadrul Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale a României și alte agenții guvernamentale, precum și cu reprezentanți ai sectorului privat și ai organizațiilor neguvernamentale”, se menționează în comunicat.

Consultările constituie un exercițiu de supraveghere care este obligatoriu pentru toate statele membre.

Scopul consultărilor în baza Articolului IV este examinarea situației financiare și economice la nivel național și formularea unor recomandări generale referitoare la politicile monetare, politicile financiare și economice de urmat pentru asigurarea stabilității și a unei evoluții pozitive la nivelul economiei.

