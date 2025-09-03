Ministrul de Finanțe susține că oficialii FMI "au salutat măsurile recente" luate de guvernul Bolojan și "angajamentul ferm pentru reforme consistente"

Discuțiile reprezentanților misiunii Fondului Monetar Internațional și ai Ministerului Finanțelor s-au axat pe evoluția economiei românești și pe pachetele de măsuri recente, FMI recunoscând eforturile și angajamentul ferm al actualului Guvern pentru reforme consistente, potrivit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare.

'Vizita misiunii Fondului Monetar Internațional (FMI) la București, condusă de șeful misiunii pe România, Joong Shik Kang, a fost o ocazie excelentă pentru a reitera eforturile noastre de a stabiliza și consolida finanțele publice. Am avut discuții substanțiale, în cadrul acestei vizite pe care Fondul o face periodic țărilor membre, axate pe evoluția economiei românești și pe pachetele de măsuri recente. Suntem pe o direcție semnificativ îmbunătățită, iar misiunea FMI a recunoscut eforturile și angajamentul ferm al actualului Guvern pentru reforme consistente. Reprezentanții FMI au salutat măsurile recente. Deși acestea generează dezbateri intense, acționăm cu deplină convingere asupra necesității lor. Nu pentru că ne-o spune FMI sau alți parteneri externi, ci pentru că viitorul economic al României depinde de responsabilitatea cu care tratăm acest moment', a scris ministrul, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că o ajustare voluntară este întotdeauna mai lină decât una impusă și ceea ce fac autoritățile în această perioadă pentru o economie sănătoasă este să reconstruiască o fundație șubrezită de deficitul ridicat.

'Vrem o economie sănătoasă și rezilientă, iar tot ceea ce facem în această perioadă reprezintă fundația pe care o reconstruim, șubrezită de deficitul nepermis de ridicat și de gestionarea deficitară a finanțelor publice din ultimii ani. Acesta este mesajul pe care l-am transmis și azi reprezentanților FMI și pe care îl vom relua ori de câte ori este necesar', a punctat Alexandru Nazare.

O misiune a Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Joong Shik Kang, efectuează o vizită la București, în perioada 3 - 12 septembrie 2025, pentru a analiza recentele evoluții ale economiei românești.

'Echipa Fondului va analiza recentele evoluții și politici economice. Va avea întâlniri cu oficiali din cadrul Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale a României, și alte agenții guvernamentale, precum și cu reprezentanți ai sectorului privat și ai organizațiilor neguvernamentale', a anunțat instituția financiară internațională.

Consultările constituie un exercițiu de supraveghere care este obligatoriu pentru toate statele membre. Scopul consultărilor în baza Articolului IV este examinarea situației financiare și economice la nivel național și formularea unor recomandări generale referitoare la politicile monetare, politicile financiare și economice de urmat pentru asigurarea stabilității și a unei evoluții pozitive la nivelul economiei.

În prezent, România nu are în derulare un acord de finanțare cu Fondul Monetar Internațional, însă instituția financiară evaluează anual evoluția economiei românești, în baza consultărilor pe Articolul IV.

În acest an a mai avut loc o misiune FMI la București, condusă tot de Joong Shik Kango, în perioada 3 - 7 februarie 2025.

Fondul Monetar Internațional a înrăutățit estimările privind creșterea economiei românești în acest an, de la 3,3% cât prognoza anterior, până la 1,6%, potrivit raportului 'World Economic Outlook' (WEO), publicat în luna aprilie 2025 de instituția financiară internațională.

