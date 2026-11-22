Helge Berger, directorul adjunct al Departamentului European al FMI, atrage atenția că în România, în acest moment, „urgența absolută este reducerea deficitului bugetar”.

Berger a recomandat guvernului reducerea deficitului cu un punct procentual din PIB în 2027, potrivit G4Media.

Oficialul FMI a calificat drept ”remarcabil” efortul făcut de Guvernul Bolojan pentru diminuarea deficitului și a avertizat că BNR ”trebuie să fie pregătită să majoreze dobânzile” din cauza presiunilor inflaționiste.

”Guvernul a depus un efort remarcabil în ultimii doi ani, consolidând finanțele publice într-un context politic și economic foarte dificil. Deficitul a scăzut cu 2,5 puncte procentuale din PIB în perioada 2025–2026. Încă nu avem cifrele bugetare finale pentru acest an, dar rezultatul este unul bun. Însă este esențial ca procesul de consolidare fiscală să continue și în anul viitor. Sperăm să existe un semnal clar că guvernul este hotărât să o facă, pentru că ne aflăm într-un moment în care piețele financiare au o aversiune mai mare fata de risc, piețele globale de obligațiuni sunt ceva mai tensionate și analizează cu mai multă atenție datele fiscale, iar un guvern care obține rezultate va fi, în cele din urmă, recompensat de piețe.

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Acesta este, până la urmă, câștigul continuării consolidării fiscale: dobânzi mai mici, care înseamnă mai puțină incertitudine în privința politicii fiscale, mai multă siguranță pentru investitori și, implicit, investiții private mai mari. Aici vedem un potențial de creștere pentru România și pe viitor”, a transmis oficialul.

Întrebat de G4Media dacă BNR ar trebui să mențină o dobândă-cheie ridicată până la scăderea inflației sau dacă riscul de recesiune impune o relaxare mai rapidă a politicii monetare, oficialul FMI a recomandat băncii naționale să fie pregătită să majoreze dobânzile.

“Având în vedere temerile legate de creșterea presiunilor asupra inflației de bază și a așteptărilor inflaționiste, cred că banca centrală trebuie să fie pregătită să majoreze dobânzile, urmărind foarte atent evoluția inflației”, a spus Helge Berger.

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