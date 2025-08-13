Sindicaliștii, despre eliminarea a 40.000 de posturi din administrație: „Guvernul taie din cel mai subdimensionat sistem și amputează definitiv capacitatea administrativă a statului”

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) îşi exprimă, miercuri, 13 august, ”indignarea profundă” faţă de proiectul de act normativ publicat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin care se propune eliminarea a 40.000 de posturi din administraţia publică locală.

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie transmite, miercuri, că, sub pretextul unei aşa-zise ”eficientizări”, Guvernul taie din cel mai subdimensionat sistem şi amputează definitiv capacitatea administrativă a statului.

”Deşi inflaţia creşte şi veniturile lucrătorilor scad, statul alege să taie din oamenii care asigură funcţionarea comunităţilor locale. Este al doilea val de măsuri de austeritate pregătit de Guvernul României, după pachetul care a intrat în vigoare de la 1 august şi care a adus creşteri de TVA, împovărând suplimentar populaţia”, au transmis sindicaliştii, într-un comunicat de presă.

Aceştia atrag atenţia că, din declaraţiile ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, reiese că va exista o reducere cu 34.000 de posturi a administraţiei publice locale, la care se adaugă încă 6.000 de posturi de demnitari şi consilieri.

”Dacă 34.000 de posturi reprezintă 20% din totalul concedierilor care vor fi făcute în administraţia publică locală, rezultă că, în acest moment, există aproximativ 170.000 de posturi bugetate în administraţia locală. Cu alte cuvinte, în cel mai subdimensionat sistem, Guvernul aplică încă o reducere de 20% din personal, după ce anul trecut a tăiat deja 10%. Aceasta nu este reformă, ci o amputare forţată a capacităţii administrative a statului!”, susţin sindicaliştii.

Potrivit acestora, ”acest proiect nu înseamnă eficienţă, ci blocaj administrativ”.

”Reducerea masivă a personalului va afecta direct serviciile publice esenţiale – de la emiterea documentelor, gestionarea ajutoarelor sociale, colectarea taxelor locale, până la întreţinerea infrastructurii”, se mai arată în comunicat.

FNSA avertizează că:

-Măsura va adânci criza resursei umane din administraţia locală, unde oricum multe posturi sunt vacante.

-Timpul de soluţionare a cererilor cetăţenilor se va prelungi semnificativ.

-Presiunea asupra angajaţilor rămaşi va creşte, ceea ce va duce inevitabil la scăderea calităţii serviciilor publice.

”Nu putem vorbi despre o administraţie eficientă, când concediem oameni fără o analiză reală a nevoilor fiecărei comunităţi. Avem un nou proiect prin care vor fi făcute tăieri din pixul ministrului, fără o documentare în spate. Este clar că acest proiect nu ţine cont de realităţile din teren, iar lucrătorii români din administraţia locală devin victime ale politicilor fiscale eşuate!”, a declarat preşedintele FNSA, Bogdan Şchiop.

FNSA solicită Guvernului României să retragă de urgenţă acest proiect şi să deschidă un dialog real cu reprezentanţii salariaţilor din administraţia locală încât să poată fi găsite cele mai bune soluţii.

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) a fost înfiinţată în anul 1995. Activitatea sa este orientată exclusiv spre sectorul ”Administraţie publică".

În prezent, FNSA are în componenţa sindicate din primării, consilii judeţene şi instituţii subordonate acestora, de pe întreg teritoriul ţării, precum şi din instituţii aparţinând administraţiei centrale – Ministerul Finanţelor, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Institutul Naţional de Statistică, Curtea de Conturi, Consiliul Concurenţei, Cancelaria Primului-ministru, Secretariatul General al Guvernului, Autoritatea Electorală Permanentă, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi Autoritatea de Supraveghere Financiară, însumând aproximativ 30.000 de membri de sindicat.

