ONU a declarat foamete într-un guvernorat din Gaza, pentru prima oară în Orientul Mijlociu. Peste 250.000 de palestinieni, în stare „catastrofală”

ONU a declarat vineri, 22 august, pentru prima oară în Orientul Mijlociu, foamete în guvernoratul Gaza, care reprezintă o cincime din teritoriul palestinian. Specialiștii instituției spun că aproximativ 250.000 de persoane se află într-o stare „catastrofală”. În același timp, Israelul amenință să distrugă Gaza City, cel mai mare oraș din zona devastată de bombardamente.

După luni de avertismente împotriva unei foamete în Fâșia Gaza, Cadrul Integrat de Clasificare a Siguranței Alimentare (IPC), un organism al ONU cu sediul la Roma, a confirmat că o foamete este în curs în guvernoratul Gaza.

Israelul a denunțat imediat un anunț părtinitor, „fondat pe minciunile Hamasului”, o mișcare islamistă palestiniană al cărei atac fără precedent la 7 octombrie 2023 în sudul Israelului a declanșat războiul.

„Nu există foamete în Fâșia Gaza”, subliniază Ministerul israelian de Externe.

Potrivit IPC, foametea urmează să se extindă în guvernoratele Deir el-Balah (centru) și Khan Yunis (sud) până la sfârșitul lui septembrie.

Dacă i se adaugă guvernoratele Khan Yunis (29,5%) și Deir el-Balah (16%), foametea va cuprinde o suprafață de 65,5% - reprezentând două treimi din suprafața totală a Fâșiei Gaza, un teritoriu sărac, de 365 de kilometri pătrați, în care trăiesc înghesuiți peste două milioane de palestinieni.

Condiții catastrofale, foamete și moarte

Potrivit experților ONU, peste un sfert de milion de persoane din Gaza înfruntă condiții „catastrofale” - cel mai mare nivel de suferință alimentară al IPC, caracterizat de foamete și moarte.

Această foamete „ar fi putut să fie evitată”, în lipsa „obstrucționării sistematice a Israelului”, acuză însărcinatul ONU cu Coordonarea Afacerilor Umanitare Tom Fletcher.

COGAT, un organism din cadrul Ministerului israelian al Apărării care supervizează Afacerile Civile în teritoriile Palestiniene ocupate, denunță acest raport al IPC drept „mincinos și părtinitor”.

El acuză IPC de faptul că nu a ținut cont de eforturi desfășurate în ultimele săptămâni în vederea unei „stabilizări a situației umanitare în Fâșia Gaza”.

Comisar ONU: „Înfometarea în scopuri militare este o crimă de război”

Înaltul Comisar al ONU însărcinat cu drepturile omului Volker Türk avertizează vineri că „înfometarea unor oameni în scopuri militare este o crimă de război”.

„Nu putem lăsa această situație să dureze în deplină impunitate”, cere, la rândul său, secretarul general al ONU Antonio Guterres.

„Avem nevoie de un armistițiu imediat, de eliberarea iminentă a tuturor ostaticilor și de un acces umanitar total și fără opreliști”, adaugă el.

Israelul a amenințat cu puțin mai înainte să distrugă orașul Gaza, dacă Hamasul nu acceptă pacea în condițiile sale, la o zi după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a dat undă verde unor negocieri vizând eliberarea tuturor ostaticilor răpiți la 7 octombrie și ținuți în Fâșia Gaza.

„În curând, porțile iadului se vor deschide în fața criminalilor și violatorilor din Hamas la Gaza, până când vor accepta condițiile impuse de către Israel pentru a pune capăt războiului, în principal eliberarea tuturor ostaticilor și dezarmarea Hamasului”, a scris pe X ministrul Apărării Israel Katz.

Joi seara, Netanyahu a anunțat că a ordonat „negocieri imediate” în vederea „eliberării tuturor ostaticilor și încetarea războiului în condiții acceptabile Israelului”.

Fără să o citeze în mod explicit, el răspundea ultimei propuneri a mediatorilor - Egipt, Qatar și Statele Unite - în vederea unui armistițiu.

„Știți cine moare de foame? Ostaticii răpiți și torturați de către barbarii din Hamas”, a reacționat pe X ambasadorul Statelor Unite în Israel Mike Huckabee, un fervent susținător al Israelului, chiar înainte de publicarea raportului IPC.

Caserole goale și disperare la cantinele de campanie

Jurnaliști AFP din Fâșia Gaza asistă zilnic la distribuiri alimentare la care mulțimi de palestinieni de toate vârstele se reped strigând, plângând și implorând să li se umple gamelile sau caserolele goale pe care le întind cu energia disperării către cantine de campanie.

Israelul - care controlează în prezent aproximativ 75% din teritoriul palestinian - își intensifică presiunile militare și se declară în același timp dispus să negocieze un acord în vederea unui armistițiu și eliberării ostaticilor.

Guvernul Netanyahu a aprobat săptămâna aceasta un plan de luare cu asalt a orașului Gaza, cel mai mare din enclavă, și a anunțat mobilizarea a 60.000 de rezerviști suplimentari.

Hamasul și-a dat luni acordul unui proiect de acord care prevede, potrivit unor surse palestiniene, un armistițiu de 60 de zile în care ostaticii ținuți în continuare în Fâșia Gaza - 49 în total, dintre care 27 au fost declarați morți de către armata israeliană - să fie eliberați în două etape, în schimbul eliberării a sute de deținuți palestinieni încarcerați în Israel.

Atacul de la 7 octombrie a antrenat moartea a 1.219 persoane de partea israeliană, majoritatea civili, potrivit unui bilanț întocmit de AFP pe baza unor date oficiale israeliene.

Campania de represalii militare israeliene în Fâșia Gaza s-a soldat cu cel puțin 62.192 de morți, majoritatea civili, potrivit Ministerului Sănătății din Guvernul Hamas.

Ministerul, ale cărui cifre sunt considerate fiabile de către ONU, nu precizează numărul combatanților uciși.

