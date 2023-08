Oficialii Protecției Civile din Grecia raportează și miercuri, 23 august, o luptă acerbă cu flăcările în zona orașului Alexandroupolis, situat în partea de nord-est a Greciei continentale.

Este a 5-a zi în care flăcările fac ravagii în zona orașului cu 70.000 de locuitori situat la malul Mării Egee și una dintre stațiunile tot mai populare printre turiștii români în ultimii ani.

Mai multe imagini din satelit relevă dimensiunea dezastrului provocat de flăcări. Oficialii Maxar au postat fotografiilor realizate în urmă cu două zile, atunci când incendiile "mușcaseră" deja puternic bucăți din oraș.

New satellite imagery of a large #wildfire burning near #Alexandroupolis, #Greece. Imagery from August 21, 2023, shows the extent of the fires that continue to threaten residents. Firefighting aircraft can be seen operating in the area attempting to control the blaze. pic.twitter.com/OgNuXSgTUt