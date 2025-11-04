Încă un mare oraș din România renunță la tradiționalul foc de artificii de Revelion. Măsura a fost adoptată pentru protejarea animalelor

Autoritățile locale din Constanța au anunțat că, de Revelion, nu vor mai organiza tradiționalul foc de artificii, alăturându-se astfel altor orașe mari din România care au luat decizii similare, precum Cluj-Napoca, Ploiești, Iași și Brașov.

Măsura a fost adoptată pentru protejarea animalelor, în special a câinilor, care pot suferi stres sever și panică din cauza zgomotului puternic provocat de artificii. În plus, specialiștii de mediu avertizează că aceste focuri de artificii contribuie la poluarea aerului, informează Digi24.

În majoritatea orașelor care au renunțat la artificii, acestea vor fi înlocuite cu spectacole de lumini și de drone, oferind o alternativă spectaculoasă și mai prietenoasă cu mediul și cu animalele.

