Peste 150 de persoane au fost rănite din cauza unui foc de artificii, organizatorii au fost arestați. Unde s-a produs tragedia VIDEO

Două persoane au fost reținute în sudul Indiei după o explozie care a avut loc în timpul unui foc de artificii, incident soldat cu rănirea a peste 150 de oameni, dintre care opt au fost grav afectați, a anunțat marți poliția, conform AFP.

Accidentul s-a petrecut luni seara la un templu hindus din Nileshwaram, statul Kerala, unde sute de credincioși s-au adunat pentru a asista la spectacolul de artificii, a raportat presa indiană.

during the Nileshwaram Veerarkavu Kaliyattam in Kasaragod, an explosion at a fireworks storage site left 154 people injured, with 8 in critical condition. District Collector Imbashekhar reported that 97 of the injured are undergoing treatment.#explosion #Kerala #fireworks pic.twitter.com/EkxeerWihr