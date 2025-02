Scenă stranie într-o cameră de hotel: ”Clienţii, un pic cam tensionaţi, afară, foca complet destinsă, dormind înăuntru ” FOTO

O clientă a unui hotel de la malul mării, în Olanda, a rămas uimită după ce a descoperit o focă mare şi gri în camera sa, care venise să-şi facă siesta, relatează AFP.

Personalul hotelului de la Vlissingen (sud), stupefiat, a chemat o asociaţie de protecţia animalelor, uimită la rândul său de această intervenţie inedită, în pofida faptului că este obişnuită cu cereri excentrice.

”Era o scenă stranie. Clienţii, în picioare, un pic cam tensionaţi, afară, foca complet destinsă, dormind înăuntru”, a scris asociaţia pe Facebook şi a postat o fotografie.

Guest finds seal sleeping in her hotel room in the Netherlandshttps://t.co/RcO8DT4757 pic.twitter.com/wcTf6WiglR