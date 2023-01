136 de refugiati ucrainieni sunt gazduiti in Municipiul Focsani

Primaria Municipiului Focsani a primit, in luna ianuarie, solicitari pentru decontarea cheltuielilor cu cazarea si hrana a 136 de persoane refugiate din Ucraina, in general mame cu copii minori si bunici.Refugiatii sunt gazduiti in 34 de locuinte detinute de 31 de persoane in Municipiul Focsani. Diferenta este explicata prin faptul ca 2 dintre persoane detin 3, respectiv 2 locuinte pe care le-au pus la dispozitie refugiatilor din Ucraina.Conform O.U.G. 15 din 2022, persoanele fizice care ... citeste toata stirea