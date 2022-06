15 elevi ai Liceului Tehnologic ,,Al. I. Cuza" din Panciu au avut instruire practica la un hotel de cinci stele din Cipru

In perioada 28.05.2022 - 18.06.2022, 15 elevi de la Liceul Tehnologic ,,Al.I. Cuza"- Panciu, Vrancea , din clasele a XI-a liceu, specializarea Tehnician in gastronomie, si a XI-a profesionala, calificarea Bucatar (chelner), vanzator in unitatile de alimentatie publica, insotiti de doamnele profesoare Birjoveanu Violeta si Voineag Carmen, au beneficiat de 3 saptamani de stagii de practica in cadrul PROIECTULUI ERASMUS+, MOBILITAEsI VET, NUMAR PROIECT 2021-1-RO01-KA122- VET000037762, "VIITOR ... citeste toata stirea