2.880 de locuri scoase la concurs pentru admiterea in scolile postliceale din Ministerul Afacerilor Interne

In perioada 7 martie - 27 mai 2022, se organizeaza o noua sesiune de admitere in cele 6 unitati de invatamant ale MAI in care se formeaza agenti de politie, subofiteri si maistri militari. Numarul de locuri, defalcat pe institutii, este urmatorul: Scoala de Agenti de Politie "Vasile Lascar" Campina - 1.340 de locuri, Scoala de Agenti de Politie "Septimiu Muresan" Cluj-Napoca - 300 de locuri, Scoala de Pregatire a Agentilor Politiei de Frontiera "Avram Iancu" Oradea - 240 de locuri, Scoala ... citeste toata stirea