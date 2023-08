26,01%: rata de promovare in a doua sesiune a examenului national de Bacalaureat 2023 (dupa solutionarea contestatiilor), in judetul Vrancea.Rezultatele finale obtinute de absolventii studiilor liceale din judetul Vrancea la probele scrise ale examenului national de Bacalaureat (sesiunea august-septembrie 2023) au fost afisate marti, 29 august 2023, in centrele de examen si pe site-ul dedicat, bacalaureat.edu.roCititi rezultatele (dupa solutionarea contestatiilor) obtinute de absolventii ... citeste toata stirea