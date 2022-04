27.840 de pachete cu alimente vor fi distribuite persoanelor defavorizate din Vrancea, incepand de joi, prin fondul de ajutor european

Prin intermediul unei postari activata pe contul de facebook Institutia Prefectului Vrancea se anunta faptul ca joi, 7 aprilie 2022, va incepe in localitatile din judetul Vrancea distributia pachetelor cu produse alimentare acordate prin Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD). In total, prin UAT-uri vor fi distribuite 27.840 de pachete, livrarile urmand a fi facute, in tot judetul, pana pe 14 aprilie 2022.Cititi in continuare textul integral al postarii pe acest ... citeste toata stirea