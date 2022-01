30 ianuarie: 224 noi cazuri de coronavirus inregistrate in Vrancea. In ultimele 24 de ore, la nivel judetean nu au fost raportate decese.Rata de infectare in Vrancea este 5,23 ‰ In municipiul Focsani, valoarea ratei de infectare este de 11,07 ‰, fiind si cea mai mare valoare inregistrata in judet.La nivel national, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 19.668 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), cu 10.500 mai putin decat in ziua anterioara. ... citeste toata stirea