50 de elevi si profesori din Vrancea, infectati cu COVID. 12 unitati scolare au trecut in online

Conform ordinului comun al ministerelor Educatiei si Sanatatii, ei vor sta in online pentru urmatoarele doua saptamani. In 12 unitati de invatamant din judetul Vrancea semestrul II a inceput in format online din cauza unor cazuri de infectare cu COVID-19.Asta pentru ca 33 de elevi si 15 cadre didactice din mai mult unitati de invatamant s-au infectat cu virusul SARS-CoV-2.In aceasta situatie se afla cinci clase de la Colegiul National "Emil Botta" Adjud, trei clase de la Scoala Gimnaziala ... citeste toata stirea