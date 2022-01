Pe 29 ianuarie 2022 se implinesc 96 de ani de la nasterea jurnalistului Tudor Vornicu, una din cele mai cunoscute personalitati vrancene din domeniul mass-media. Originar de pe Valea Domositei, satul Anghelesti, comuna Ruginesti, judetul Vrancea, Tudor Vornicu a avut o cariera in care a reusit sa treaca prin toate domeniile jurnalismului si sa aiba un destin fabulos.Numele "Vornicu" (titlu boieresc) nu e o potriveala, ci are o ascendenta nobila. "Vornicul" Tudor avea radacini in Piemont, una ... citeste toata stirea