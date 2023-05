Un barbat in varsta de 68 de ani a fost transportat la UPU din cadrul Spitalului Judetean Focsani miercuri dupa-amiaza (4 mai a.c.) in urma unui accident produs la Gugesti. Victima a pierdut controlul motocicletei cu care se deplasa, dupa ce ar fi fost atacat de mai multi caini fara stapan.SAJ Vrancea - 4 mai, ora 17.00: Astazi, la ora 16.08, SAJ Vrancea a primit o solicitare pentru un accident rutier in localitatea Gugesti, un motociclist implicat. La ... citeste toata stirea