Academia Fotbalului Social, proiectul din Vrancea pentru salvarea copiilor din mediul rural si a fotbalului romanesc

Asociatia Judeteana de Fotbal Vrancea vrea sa infiinteze echipe de juniori la nivelul comunitatilor rurale, similare cu cele ale cluburilor oraselor. Asociatia Judeteana de Fotbal (AJF) Vrancea se implica in dezvoltarea unui proiect privind si functionarea unui numar de opt centre de pregatire in mediul rural, din care sa se formeze echipe de juniori care sa participe din campionatul viitor in Superliga Copiilor.Prin proiect se va asigura instruirea si pregatirea elevilor, pe baza unei ... citeste toata stirea