Accident cu 2 victime produs de un focsanean care circula sub influenta alcoolului pe DN24, intre Tecuci si Tisita

Conform precizarilor purtatorului de cuvant al IPJ Vrancea autoturismul la volanul caruia se afla un conducator auto din Focsani in varsta de 60 de ani care a fost testat cu aparatul etilotest, ce a indicat o valoare de 0,99 mg/ l alcool pur in aerul expirat, in timp ce circula pe DN 24, pe sensul Tecuci - Tisita, a intrat, in coliziune cu un alt autoturism, care circula din sens opus, luni 6 iunie 2022, in jurul orelor 16:00.In urma producerii accidentului rutier a rezultat ranirea celuilalt ... citeste toata stirea