Accident de circulatie mortal la Gugesti:Dupa coliziunea intre un autoturism si o motocicleta, motocicistul a decedat in drum spre spital

Conform precizarilor politistilor in aceasta seara in jurul orei 18:15, in localitatea Gugesti a avut loc o coliziune intre un autoturism si o motocicleta. Motociclistul, in varsta de 39 de ani, a intrat in stop cardio-respirator si, desi i-au fost efectuate manevre de resuscitare, in urma cu cateva minute s-a declarat decesul acestuia.Stirea initiala 16 octombrie 2022, ora 19:45, IPJ Vrancea;Astazi( n.r. duminica 16 octombrie 20222), ora 18:15, am fost sesizati prin apel 112 cu privire la ... citeste toata stirea