Conform precizarilor purtatorului de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vrancea un accident rutier care a avut loc in localitatea Unirea cu doua autoturisme implicate, luni dupa amiza 02 octombrie 2023, in jurul orelor 16:00.La solicitare s-au deplasat doua echipaje ale Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vrancea de urgenta tip B.Acestea au identificat doua victime constiente.O victima in varsta de 34 ani,sex feminin , cu traumatism craniocerebral inchis a fost preluata ... citeste toata stirea