Accident mortal intre Adjud si Sascut: O femeie si-a pierdut viata, alte doua victime au ajuns la spital

Un accident cumplit, soldat cu decesul unei persoane si ranirea altor doua victime, s-a produs in sambata, 26 octombrie, in jurul orei 17, intre Adjud si Sascut. Conform informatiilor transmise de purtatorul de cuvant al SAJ Vrancea, echipajele sosite la fata locului au gasit o femeie in varsta de 66 de ani cu leziuni incompatibile cu viata si au transportat alti doi raniti la Unitatea de Primiri Urgente din Bacau si la Centrul de Primiri Urgente din Adjud. Tragedia s-a produs dupa ce ... citește toată știrea