Accident mortal pe DN2-E85 in afara localitatii Caldarusanca in care a fost implicat si un microbuz condus de un sofer vrancean

Un accident mortal a avut loc duminica 12 iunie 2022 in jurul prelor 17:40, pe DN2-E85 in afara localitatii Caldarusanca la limita dintre Buzau si Ialomita.Bilantul arata ca s-au inrregistrat doua decese: unul al unui copil de 1-2 ani, celalalt al soferului care a provocat tragedia, un bucurestean de 54 de ani.Politia anunta ca a fost vorba despre o coliziune intre trei autovehicule. Autoturismul condus pe directia Buzau catre Bucuresti de catre un sofer bucurestean, in varsta de 54 de ani, ... citeste toata stirea