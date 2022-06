Accident rutier cu victime in apropiere de Focsani. Doi copii au ajuns la spital

Doi copii au fost transportati la spital vineri seara, in urma unui accident rutier produs intre doua autoturisme in apropiere de Focsani, la intersectia DJ204D cu DJ205 P.La locul producerii coliziunii au intervenit politistii Biroului Rutier Focsani si trei echipaje ale Detasamentului de Pompieri Focsani.IPJ Vrancea - 10 iunie 2022, ora 18:36: Politistii Biroului Rutier Focsani intervin la intersectia DJ204D cu DJ205 P unde doua autoturisme au intrat in coliziune.Din primele date, 3 ... citeste toata stirea