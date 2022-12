Doua persoane au fost transportate la Spitalul Municipal Adjud in noaptea de miercuri spre joi, in urma unui accident rutier produs intre doua autoturisme pe DN2-E85, in zona Domnesti.Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Vrancea - 22 decembrie 2022, ora 00:06: Miercuri, 21 decembrie 2022, in jurul orei 23.30, Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Vrancea a fost solicitat la un accident rutier in care au fost implicate 2 ... citeste toata stirea