Trei echipaje de pompieri si un echipaj de politie au intervenit in aceasta dimineata la un accident rutier produs in Focsani. In urma coliziunii dintre doua autovehicule, doua persoane au fost ranite. Unul dintre soferi, un barbat in varsta de 70 de ani, a fost transportat la Spitalul Judetean din Focsani.ISU Vrancea - 7 septembrie, ora 8.53: Trei echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Focsani intervin cu 1 autospeciala de stingere si modulul SMURD, in municipiul Focsani, la un ... citeste toata stirea