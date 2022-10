Accident rutier pe DN23, intre Focsani si Mandresti | O ambulanta SMURD s-a ciocnit frontal cu un autoturism. Trei victime ranite

Duminica 16 octombrie 2022 in jururl orei 11:40, pe DN 23 intre Focsani si Mandresti o ambulanta SMURD a intrat in impact frontal cu un autoturism. In urma accidentului au rezultat trei victime ranite. Cele trei victime sunt urmatoarele: doi paramedici din ambulanta SMU8RD raniti usor, iar conducatorul celuilalt autovehicul politraumatizat. Cititi in contintare precizarile purtatorilor de cuvant ai ISU si IPJ Vrancea despre accident.Stirea initiala 16 octombrie 2022, ora 11:57, ISU Vrancea: ... citeste toata stirea