Accident rutier pe DN2D, in apropierea de Valea Sarii. Un motociclist a ajuns la CPU Vidra dupa ce a intrat in coliziune cu un autoturism

Conform precizarilor purtatorului de cuvant al ISU Vrancea este vorba de un accident rutier pe DN2D, produs in apropierea localitatii Valea Sarii, in care au fost implicate un autoturism si o motocicleta." Paramedicii au acordat primele ingrijiri medicale unui barbat, in varsta de 40 ani, conducatorul motocicletei, care prezenta suspiciune de fractura membru inferior drept, fiind transportat si predat la Centrul de Primiri Urgente (CPU) al Spitalului Vidra pentru investigatii suplimentare." a ... citește toată știrea